Столтенберг може залишитись генсеком НАТО через труднощі з вибором наступника, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

В Альянсі схвильовані тим, що їм не вдасться узгодити нового наступника напередодні саміту у Вільнюсі.

Столтенберг, який очолює Альянс з жовтня 2014 року, публічно заявив, що не планує шукати можливості продовжувати свій мандат. Водночас він не виключив, що продовжить свою роботу.

Дебати щодо наступника Столтенберга активізувались в час випробувань для НАТО, які пов'язані з повномасштабним вторгнення Росії на територію України, внутрішніми розбіжностями й зростанням Китаю.

Складний фон та складність пошуку кандидата, який би задовольнив усіх членів Альянсу, означає, що можливість просити Столтенберга продовжити мандат вчетверте стане короткостроковим компромісом, який відкладе рішення до наступного року.

"Столтенберг був чудовим генеральним секретарем, і я не бачу сенсу розгойдувати човен зараз", - заявив міністр закордонних справ однієї з країн НАТО.

Погляди країни-членів НАТО різняться

Зазначається, що рішення про продовження повноважень Столтенберга з'явилось після того, як прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен й міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не отримали одностайної підтримки.

Водночас в Польщі виступають проти того, щоб наступником Столтенберга був знову представник однієї зі Скандинавських країн. Зокрема багато країни висловилися на підтримку обрання першої жінки-генерального секретаря Альянсу.

Воллес, зі свого боку, припустив, що рішення щодо наступного генерального секретаря може бути прийняте після саміту у Вільнюсі, можливо, в жовтні.

Столтенберг може залишитись на посаді

Продовження терміну перебування Столтенберга на посаді дасть йому більше часу для виконання завдання щодо забезпечення членства Швеції в Альянсі. Чинний генеральний секретар взявся за це завдання особисто, однак досі невідомо, чи зніме президент Реджеп Таїп Ердоган своє вето щодо вступу скандинавської країни.

"Ми всі усвідомлюємо, що в якийсь момент нам доведеться відпустити Столтенберга, повинен бути наступник", - заявила Кайса Оллонгрен, міністр оборони Нідерландів.

Також окремі джерела стверджують, що Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.