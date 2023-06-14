Столтенберг может остаться генсеком НАТО из-за трудностей с выбором преемника, - СМИ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В Альянсе взволнованы тем, что им не удастся согласовать нового преемника накануне саммита в Вильнюсе.

Столтенберг, который возглавляет Альянс с октября 2014 года, публично заявил, что не планирует искать возможности продолжать свой мандат. В то же время он не исключил, что продолжит свою работу.

Дебаты о преемнике Столтенберга активизировались во время испытаний для НАТО, которые связаны с полномасштабным вторжением России на территорию Украины, внутренними разногласиями и ростом Китая.

Сложный фон и сложность поиска кандидата, который бы удовлетворил всех членов Альянса, означает, что возможность просить Столтенберга продлить мандат в четвертый раз станет краткосрочным компромиссом, который отложит решение до следующего года.

"Столтенберг был замечательным генеральным секретарем, и я не вижу смысла раскачивать лодку сейчас", - заявил министр иностранных дел одной из стран НАТО.

Взгляды стран-членов НАТО различаются

Отмечается, что решение о продлении полномочий Столтенберга появилось после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес не получили единодушной поддержки.

В то же время в Польше выступают против того, чтобы преемником Столтенберга был снова представитель одной из Скандинавских стран. В частности многие страны высказались в поддержку избрания первой женщины-генерального секретаря Альянса.

Уоллес, со своей стороны, предположил, что решение относительно следующего генерального секретаря может быть принято после саммита в Вильнюсе, возможно, в октябре.

Столтенберг может остаться в должности

Продление срока пребывания Столтенберга на должности даст ему больше времени для выполнения задачи по обеспечению членства Швеции в Альянсе. Действующий генеральный секретарь взялся за эту задачу лично, однако до сих пор неизвестно, снимет ли президент Реджеп Тайип Эрдоган свое вето на вступление скандинавской страны.

"Мы все осознаем, что в какой-то момент нам придется отпустить Столтенберга, должен быть преемник", - заявила Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов.

Также отдельные источники утверждают, что Столтенберг все больше раздражается из-за того, что ему не дают четкого сигнала о его будущем.