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Столтенберг про "мирний план" Китаю для України: у НАТО немає довіри до Пекіну

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай не має довіри у НАТО як можливий посередник між Україною та Росією. Пекін за рік повномасштабної війни так і не засудив російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції в Таллінні.

"Китай не має великої довіри, оскільки він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг.

Він додав, що замість засудження війни Китай підписав з Росією угоду про дружбу лише за декілька днів до вторгнення.

Водночас президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Китай поділяє не "мирний план", а деякі принципи.

"Звичайно, ми розглянемо принципи, але ми будемо розглядати їх на тлі того, що Китай зайняв сторону", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Китай сьогодні оприлюднив анонсований раніше "мирний план" щодо війни в України. Документ містить 12 пунктів.

Проте у Верховній Раді розкритикували "мирний план" Китаю. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Пекін хоче підігрувати Росії.

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НАТОРосійська ФедераціяКитайЄнс СтолтенбергВійна в Україні