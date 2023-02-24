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Столтенберг о "мирном плане" Китая для Украины: у НАТО нет доверия к Пекину

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

У Китая нет доверия в НАТО как к возможному посреднику между Украиной и Россией. Пекин за год полномасштабной войны так и не осудил российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Таллинне.

"У Китая нет большого доверия, поскольку он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что вместо осуждения войны Китай подписал с Россией соглашение о дружбе всего за несколько дней до вторжения.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай разделяет не "мирный план", а некоторые принципы.

"Конечно мы рассмотрим принципы, но мы будем рассматривать их на фоне того, что Китай занял сторону", - подчеркнула она.

Напомним, Китай сегодня обнародовал анонсированный ранее "мирный план" по войне в Украине. Документ содержит 12 пунктов.

Однако в Верховной Раде раскритиковали "мирный план" Китая. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Пекин хочет подыгрывать России.

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НАТОРоссийская ФедерацияКитайЙенс СтолтенбергВойна в Украине