Столтенберг про мирні переговори з РФ: Мінська-3 допустити не можна

Зокрема, у Столтенберга запитали, чи достатньо рішучі лідери НАТО для того, щоб протистояти тиску на Україну щодо переговорів про відмову від своєї території та вимогам відмовитись від вступу до НАТО, як передумову для припинення вогню.

"Лідери Альянсу рішучі й сильні, і це буде чітко виражено на саміті НАТО, де я очікую на потужний пакет допомоги для України. З новими тренуваннями й допомогою Альянсу для України, командуванням НАТО для України, фінансовими зобов'язаннями, додатковими оголошеннями про збільшення військової підтримки, двосторонніми угодами про безпеку...", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що саме Київ має вирішувати, які умови є прийнятними для мирних переговорів та будь-якого рішення, досягнутого шляхом переговорів, тому що Україна є суверенною незалежною державою.

"Що ми маємо зробити як члени НАТО, так це допомогти Україні зміцнити свої позиції, тому що ми знаємо, що існує дуже сильний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і ситуацією на полі бою", - вказав Столтенберг.

Він також зауважив, що зараз немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий до мирних переговорів у плані того, щоб його остання пропозиція полягала в тому, що Україна повинна відмовитися від усіх територій у чотирьох областях, які він незаконно анексував. Зокрема, мова про окупований Крим.

"Згодом через кілька місяців (росіяни - ред.) зайшли на східний Донбас, домовилися про припинення вогню у вигляді Мінських угод, порушили їх, пересунули лінію фронту ще далі на захід, домовилися про Мінськ-2, почекали сім років, а потім розпочали повномасштабний наступ та захопили ще більше (території - ред.). Ми не можемо допустити "Мінська-3", - резюмував Столтенберг.

Переговори РФ та України

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що поки можлива лише одна модель переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Для цього можна залучити посередників, які сприяли у створенні зернового коридору.

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