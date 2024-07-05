Столтенберг о мирных переговорах с РФ: Минск-3 допустить нельзя

В частности, Столтенберг спросил, достаточно ли решительны лидеры НАТО для того, чтобы противостоять давлению на Украину относительно переговоров об отказе от своей территории и требованиям отказаться от вступления в НАТО, как предпосылка для прекращения огня.

"Лидеры Альянса решительны и сильны, и это будет четко выражено на саммите НАТО, где я ожидаю мощный пакет помощи для Украины. С новыми тренировками и помощью Альянса для Украины, командованием НАТО для Украины, финансовыми обязательствами, дополнительными объявлениями об увеличении военной" поддержки, двусторонними соглашениями о безопасности...", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что именно Киев должен решать, какие условия приемлемы для мирных переговоров и какого-либо решения, достигнутого путем переговоров, потому что Украина является суверенным независимым государством.

"Что мы должны сделать как члены НАТО, так это помочь Украине укрепить свои позиции, потому что мы знаем, что существует очень сильная связь между происходящим за столом переговоров и ситуацией на поле боя", - указал Столтенберг.

Он также отметил, что сейчас нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов к мирным переговорам в плане того, чтобы его последнее предложение заключалось в том, что Украина должна отказаться от всех территорий в четырех незаконно аннексированных им областях. В частности, речь об оккупированном Крыму.

"Спустя несколько месяцев (россияне - ред.) зашли на восточный Донбасс, договорились о прекращении огня в виде Минских соглашений, нарушили их, передвинули линию фронта еще дальше на запад, договорились о Минск-2, подождали семь лет, а затем начали полномасштабный наступление и захватили еще больше (территории – ред.). Мы не можем допустить "Минская-3", - резюмировал Столтенберг.

Переговоры РФ и Украины

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что пока возможна только одна модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого можно привлечь посредников, способствовавших в создании зернового коридора.

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