Столтенберг: у министров обороны стран НАТО разные взгляды на ситуацию в Сирии

Министры обороны договорились совместно бороться с "Исламским государством"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО имеют разные взгляды относительно путей урегулирования в Сирии, но едины в отношении необходимости продолжения совместных усилий, направленных против общего врага - "Исламского государства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НАТО.
По его словам, министры обороны договорились строить прогресс в поиске политического решения конфликта в Сирии.
"Министры обороны стран НАТО обсудили сегодня широкий круг различных вопросов, включая ситуацию на северо-востоке Сирии. Среди союзников существуют разные взгляды относительно этого. Мы имели искреннюю и открытую беседу, но сосредоточили внимание на пути вперед. В течение прошлой недели мы видели существенное снижение насилия, и согласились на основе этого строить прогресс в поиске политического решения конфликта в Сирии. Мы также в полной мере поддерживаем усилия ООН по поиску мирного решения", - отметил генсек.
Он подчеркнул, что министры согласились продолжать выполнение обязательств в рамках совместных операций и миссий НАТО в этом регионе.
"Мы согласились продолжать совместные усилия в действиях против общего врага - ИГИЛ. Тренировочная миссия НАТО в Ираке помогает обеспечить, чтобы ИГИЛ не вернулся. Наша миссия в Афганистане предотвращает превращение этой страны в безопасное убежище для международных террористов. Все наши миссии и операции, от западных Балкан до Ближнего Востока играют кочевую роль в нашей коллективной безопасности", - отметил руководитель НАТО.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет принимать участие в миротворческой кампании в северо-восточном регионе Сирии, где создана "безопасная зона".
РБК-Украина сообщало, что в Европарламенте призвали ввести санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Депутаты в принятой резолюции 24 октября предупредили Анкару, что военная интервенция на северо-востоке Сирии является серьезным нарушением международного права, а также подрывает стабильность и безопасность в регионе.