Столтенберг: у министров обороны стран НАТО разные взгляды на ситуацию в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО имеют разные взгляды относительно путей урегулирования в Сирии, но едины в отношении необходимости продолжения совместных усилий, направленных против общего врага - "Исламского государства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НАТО.

По его словам, министры обороны договорились строить прогресс в поиске политического решения конфликта в Сирии.

"Министры обороны стран НАТО обсудили сегодня широкий круг различных вопросов, включая ситуацию на северо-востоке Сирии. Среди союзников существуют разные взгляды относительно этого. Мы имели искреннюю и открытую беседу, но сосредоточили внимание на пути вперед. В течение прошлой недели мы видели существенное снижение насилия, и согласились на основе этого строить прогресс в поиске политического решения конфликта в Сирии. Мы также в полной мере поддерживаем усилия ООН по поиску мирного решения", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что министры согласились продолжать выполнение обязательств в рамках совместных операций и миссий НАТО в этом регионе.