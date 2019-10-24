ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАТО не планирует участие в миротворческой миссии в Сирии

Новости » В мире    24.10.2019 - 18:18
НАТО не планирует участие в миротворческой миссии в Сирии
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В НАТО обсудят предложение Германии о создании "международной безопасной зоны"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет принимать участие в миротворческой кампании в северо-восточном регионе Сирии, где создана "безопасная зона". Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По словам Столтенберга, НАТО не получало призывов принять участие в кампании по созданию "безопасной зоны" в Сирии.

"Не было никакого призыва к миссии НАТО на северо-востоке Сирии. Я твердо верю, что нам нужны усилия по поддержке политического процесса, прочное политическое решение, и поэтому НАТО также решительно поддерживает усилия ООН по поиску политического решения кризиса в Сирии", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО планирует обсудить предложение Германии о создании "международной зоны безопасности" в Сирии.

"Я думаю, что это позитивно, что у союзников по НАТО и в данном случае у Германии есть предложения, есть идеи о том, как мы можем двигаться вперед, как мы можем создать условия для прочного и политического решения", - сказал генсек Альянса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США поддержали план Германии по Сирии по созданию "международной безопасно зоны". При этом, США не планирует присоединяться к европейским силам.

Турция заявила о нападении курдских сил в Сирии США имеют доказательства военных преступлений Турции в Сирии
Новости Украины СирияНАТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь