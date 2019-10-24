Столтенберг: міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що міністри оборони країн НАТО мають різні погляди щодо шляхів врегулювання в Сирії, але єдині щодо необхідності продовження спільних зусиль, спрямованих проти спільного ворога - "Ісламської держави". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НАТО.

За його словами, міністри оборони домовилися будувати прогрес у пошуку політичного рішення для конфлікту в Сирії.

"Міністри оборони країн НАТО обговорили сьогодні широке коло різних питань, включаючи ситуацію на північному сході Сирії. Серед союзників існують різні погляди щодо цього. Ми мали щиру та відкриту розмову, але зосередили увагу на шляху вперед. Протягом минулого тижня ми бачили суттєве зниження насильства, і погодилися на основі цього будувати прогрес у пошуку політичного рішення для конфлікту в Сирії. Ми також повною мірою підтримуємо зусилля ООН у пошуку мирного рішення", - зазначив генсек.

Він наголосив, що міністри погодилися продовжувати виконання зобов'язань в рамках спільних операцій та місій НАТО у цьому регіоні.