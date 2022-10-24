Столтенберг: Якщо припинить воювати Путін - настане мир, якщо Зеленський - України не стане
НАТО підтримує Україну, оскільки перемога Росії зробить світ більш небезпечним. Авторитарні лідери зрозуміють, що за допомогою військової сили вони можуть досягати своєї мети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга програмі Conflict Zone.
Він наголосив, що головним пріоритетом НАТО є надання військової підтримки Україні. Столтенберг сказав, що перемоги на полі бою - це заслуга ЗСУ, але без підтримки НАТО вони не змогли б досягти цих успіхів і відкинути росіян так, як це було протягом останніх тижнів.
"Ми маємо пам'ятати, що якщо Путін і Росія припинять воювати, настане мир. Якщо президент Зеленський і Україна припинять воювати, Україна перестане існувати як незалежна держава. І ми не хочемо, щоб це сталося. Саме тому ми підтримуємо Україну", - сказав генсек НАТО.
Крім того, Столтенберг заявив, що НАТО не можливо залякати або змусити миритися з ядерним шантажем з боку Росії. Він зазначив, що погрози РФ мають на меті шантажувати партнерів і змусити припинити надавати підтримку Україні. За його словами, якщо так зробити, в Україні переможе президент Путін.
"Це надішле дуже небезпечний сигнал усім авторитарним лідерам про те, що, застосовуючи військову силу з усією жорстокістю і порушуючи міжнародне право, вони досягнуть своїх цілей. Це зробить нас більш уразливими. Це зробить світ більш небезпечним. А тому, так, ризики є при всіх варіантах у цьому конфлікті. Але я думаю, що ризик дозволити президенту Путіну перемогти набагато вище, ніж продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.
Столненберг зазначив, що Альянс у разі ядерного уряду реагуватиме залежно від виду атаки, обставин, контексту. За його словами, Росія знає, що це матиме серйозні наслідки для неї.
Нагадаємо, НАТО збиралося передати Україні сотні станцій для боротьби з іранськими дронами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.