Столтенберг - країнам НАТО: між власними потребами і допомогою Україні вибирайте Україну

За його словами, необхідно зосередитись на протиповітряній обороні та артилерійських снарядах в продовження чеської ініціативи. Він також заявив, що у короткостроковій перспективі може виникнути конфлікт між досягненням усіх цілей і наданням того, що зараз потрібно Україні.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", - сказав Столтенберг.

Він зокрема згадав про Данію, яка вирішила передати Україні всі свої артилерійські системи, та водночас "має конкретні плани з їхнього поповнення".

НАТО готується до можливих ескалацій зі сторони РФ

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.

Також президент Польщі Анджей Дуда передав лідерам країн-учасниць НАТО лист, у якому він вказує на свою пропозицію збільшити витрати на оборону з 2 до 3% ВВП.

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