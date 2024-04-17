Столтенберг – странам НАТО: между собственными потребностями и помощью Украине выбирайте Украину

Странам-членам НАТО выбирая между помощью Украины и собственным вооружением "надо выбирать Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

По его словам, необходимо сосредоточиться на противовоздушной обороне и артиллерийских снарядах для продолжения чешской инициативы. Он также заявил, что в краткосрочной перспективе может возникнуть конфликт между достижением всех целей и предоставлением того, что сейчас нужно Украине.

"Но Украина нуждается в большем. Поэтому, если перед союзниками предстает выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал ясен: присылайте больше Украине", - сказал Столтенберг.

Он в частности упомянул о Дании, которая решила передать Украине все свои артиллерийские системы, и "имеет конкретные планы по их пополнению".

НАТО готовится к возможным эскалациям со стороны РФ

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти никогда, включая начало войны .

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

Также президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран-участниц НАТО письмо, в котором он указывает на свое предложение увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

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