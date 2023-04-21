Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: Україна готова повернути ще більше територій

"Я впевнений, що тепер вони будуть у змозі звільнити ще більше земель", - заявив він у кулуарах зустрічі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Столтенберг додав, що наразі основна увага альянсу спрямована на те, щоб Україна "здобула перемогу над неспровокованим вторгненням Росії, а після закінчення війни Київ мав "стримування для запобігання новим нападам".

Нагадаємо, сьогодні у Німеччині відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". РБК-Україна розкривало всі подробиці засідання.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до ґрунтовних рішень , щоб виграти більше часу для миру та забезпечити захисників усім необхідним озброєнням.

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