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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: Украина готова вернуть еще больше территорий

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина готова вернуть еще больше территорий на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских войск.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободная Европа".

"Я уверен, что теперь они будут в состоянии освободить еще больше земель", - заявил он в кулуарах встречи на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Столтенберг добавил, что в настоящее время основное внимание альянса направлено на то, чтобы Украина "одержала победу над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны у Киева было "сдерживание для предотвращения новых нападений".

Напомним, сегодня в Германии прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". РБК-Украина раскрывало все подробности заседания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к основательным решениям, чтобы выиграть больше времени для мира и обеспечить защитников всем необходимым вооружением.

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Йенс СтолтенбергНАТОВойна России против УкраиныВСУ