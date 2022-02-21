Столтенберг и глава МИД Японии договорились о сотрудничестве по Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси договорились о сотрудничестве по ослаблению напряженности вокруг Украины. При этом в Японии отметили, что готовы к санкциям в случае вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Во время встречи в Мюнхене стороны договорились поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и сделать все возможное для сдерживания России.
"Мы последовательно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Хаяси.
Также министр иностранных дел подтвердил, что Япония не допустит военного наступления России и введет санкции в случае вторжения в Украину.
"Мы дадим соответствующий ответ, включая санкции, реагируя на реальную ситуацию, в сотрудничестве с международным сообществом", - сказал он.
Напомним, что генсек НАТО призвал РФ отвести войска от границ Украины. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.