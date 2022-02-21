Столтенберг и глава МИД Японии договорились о сотрудничестве по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси договорились о сотрудничестве по ослаблению напряженности вокруг Украины. При этом в Японии отметили, что готовы к санкциям в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times .

Во время встречи в Мюнхене стороны договорились поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и сделать все возможное для сдерживания России.

"Мы последовательно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Хаяси.

Также министр иностранных дел подтвердил, что Япония не допустит военного наступления России и введет санкции в случае вторжения в Украину.

"Мы дадим соответствующий ответ, включая санкции, реагируя на реальную ситуацию, в сотрудничестве с международным сообществом", - сказал он.