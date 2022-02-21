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Столтенберг і глава МЗС Японії домовилися про співпрацю по Україні

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Японія, Понеділок 21 лютого 2022 07:22
Столтенберг і глава МЗС Японії домовилися про співпрацю по Україні Фото: Йосімаса Хаясі, міністр закордонних справ Японії (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі домовилися про співпрацю з ослаблення напруженості навколо України. При цьому в Японії відзначили, що готові до санкцій у разі вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Під час зустрічі в Мюнхені сторони домовилися підтримати суверенітет і територіальну цілісність України і зробити все можливе для стримування Росії.

"Ми послідовно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Хаясі.

Також міністр закордонних справ підтвердив, що Японія не допустить військового наступу Росії та введе санкції у разі вторгнення в Україну.

"Ми дамо відповідну відповідь, включаючи санкції, реагуючи на реальну ситуацію, у співпраці з міжнародним співтовариством", - сказав він.

Нагадаємо, що генсек НАТО закликав РФ відвести війська від кордонів України. Таку заяву він зробив на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Японія НАТО Вторгнення Росії до України
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