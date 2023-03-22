Столтенберг допустив передачу Україні винищувачів F-16

Він вважає, що країни Заходу вже надали Україні достатню кількість техніки, включаючи танки, бойові машини та ракетну артилерію для деокупації території.

За словами генсека, зараз мета полягає в тому, щоб дозволити українцям розпочати наступ та повернути свої території.

При цьому він не виключив передачі Україні американських винищувачів F-16, незважаючи на відмову від таких поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнив, що "ніяких рішень щодо F-16 поки не прийнято".

"Ми повинні продовжувати вирішувати питання щодо необхідності розширення можливостей", - зазначив він.