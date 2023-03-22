UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг допустив передачу Україні винищувачів F-16

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу можуть розпочати постачання винищувачів F-16 Україні, оскільки остаточної відмови від надання такої допомоги немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він вважає, що країни Заходу вже надали Україні достатню кількість техніки, включаючи танки, бойові машини та ракетну артилерію для деокупації території.

За словами генсека, зараз мета полягає в тому, щоб дозволити українцям розпочати наступ та повернути свої території.

При цьому він не виключив передачі Україні американських винищувачів F-16, незважаючи на відмову від таких поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнив, що "ніяких рішень щодо F-16 поки не прийнято".

"Ми повинні продовжувати вирішувати питання щодо необхідності розширення можливостей", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що його країна не передаватиме Україні F-16 і назвав причину.

Пізніше група конгресменів звернулася до лідера США із закликом розпочати постачання винищувачів Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс СтолтенбергДопомога УкраїніВійськова технікаВійськова допомогаВійна Росії проти України