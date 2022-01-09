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Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины. При этом он заявил, что в этом случае можно учесть и озабоченности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга газете Financial Times.

"Возможно вместе найти политическое решение (в ситуации вокруг Украины - ред.), и также учесть озабоченности России", - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что риск конфликта между НАТО и Россией продолжает существовать. Столтенберг напомнил, что в случае агрессии против Украины отношения Москвы с Альянсом обострятся и ей грозят серьезные сдерживающие меры.

Напомним, США начали подготовку санкций в случае вторжения России в Украину. Среди ограничений - запрет экспорт любых потребительских товаров.

Отметим, США обсуждают возможность введения санкций против финансовой системы России.

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