UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Столтенберг и Блинкен обсудили "необычную" военную активность России у Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госдепа США.

Деталей обсуждения нет.

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщение о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в сообщении.

Они также обсудили вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря.

Блинкен заявил, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".

Напомним, США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за ситуации на границе с Украиной.

Кроме того, CIT опубликовала собственное расследование о "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаЙенс Столтенберг