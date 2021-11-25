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Столтенберг та Блінкен обговорили "незвичайну" військову активність Росії біля України

Автор: Анастасія Рокитна

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорили по телефону. Вони обговорили ситуацію біля кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держдепу США.

Деталей обговорення немає.

"Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України", - йдеться в повідомленні.

Вони також обговорили питання порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, наміченої на 30 листопада - 1 грудня.

Блінкен заявив, що "з нетерпінням чекає зустрічі міністрів закордонних справ в Ризі і діалогу по всьому спектру питань, що стоять перед НАТО".

Нагадаємо, США готуються до непередбачених обставин через ситуацію на кордоні з Україною.

Крім того, CIT опублікувала власне розслідування про "насторожуюче" скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною.

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Російська ФедераціяУкраїнаЄнс Столтенберг