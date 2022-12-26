UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг "абсолютно впевнений" у вступі Швеції та Фінляндії в НАТО в 2023 році

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "абсолютно впевнений", що ратифікація заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу буде завершена вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для німецького агенства Dpa.

За словами генсека, він очікує, що Швеція та Фінляндія приєднається до НАТО у 2023 році. Але він не зміг назвати конкретних термінів завершення процедури.

Таким чином Столтенберг дав зрозуміти, що за його думкою, Туреччина вже не довго блокуватиме вступ цих країн до НАТО.

Стамбул почав перешкоджати цьому процесу ще навесні, коли Швеція і Фінляндія оголосили про намір приєднатися до Альянсу, звинувачуючи їх, зокрема, у підтримці Робітничої партії Курдистану (РПК), яка внесена до переліку терористичних організацій в Туреччині.

Нагадаємо, новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення, щоб отримати схвалення від Туреччини щодо вступу до складу НАТО. До того ж новий прем'єр-міністр Швеції під час візиту до Туреччини пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Раніше ми писали, що за словами Столтенберга, Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО. Однак міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що країни виконали не всі умови для вступу до Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єнс СтолтенбергНАТОШвеціяФинляндияТурция