В столкновениях в тюрьме Гондураса погибли 18 человек

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Представители власти назвали происшествие худшей из недавних вспышек насилия в тюрьмах страны

В тюрьме городе Тела (Гондурас) между враждующими бандами возникла драка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате инцидента, по меньшей мере, 18 заключенных были убиты и 16 ранены.

Представители власти назвали происшествие худшей из недавних вспышек насилия в тюрьмах страны.

Национальные межведомственные силы безопасности (FUSINA) уже взяли ситуацию в исправительном учреждении под контроль.

Отмечается, что бои в переполненных тюрьмах Гондураса нередки, поскольку уличные банды соперничают за контроль внутри учреждений. Эти банды, известные как марас, сделали Гондурас одной из самых жестоких стран в мире.

INFO - #Honduras : Au moins 18 détenus ont été tués et 16 autres blessés cette nuit dans une #fusillade dans la prison de #Tela au nord-ouest du Honduras. La fusillade a éclaté pour des raisons encore inconnues dans la prison. pic.twitter.com/Yw0why4LqN — FranceNews24 (@FranceNews24) December 21, 2019

Ранее, 17 декабря правительство объявило чрезвычайное положение в пенитенциарной системе, передав контроль над тюрьмами силам безопасности в попытке пресечь волну насилия.

Однако, выступая на условиях анонимности, высокопоставленный военный чиновник заявил агентству, что формально силы безопасности не взяли под контроль тюрьму в северном портовом городе Тела до того, как там началось насилие.

Напомним, в июле в Бразилии в результате столкновений между преступными группировками в юго-западном региональном восстановительном центре Альтамира погибли 57 человек. Заключенные одной группы подожгли камеру, в которой находись участники другой группы. В результате 41 человек умер от удушья и 16 были обезглавлены.

Также РБК-Украина сообщало, что в США семь человек стали жертвами массовой драки в одной из самых опасных тюрем в Южной Каролине, еще 17 заключенных пострадали.