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В столкновениях в тюрьме Гондураса погибли 18 человек

Новости » В мире     22.12.2019 - 02:12
В столкновениях в тюрьме Гондураса погибли 18 человек
Иллюстративное фото (twitter.comRochexRB27)

Представители власти назвали происшествие худшей из недавних вспышек насилия в тюрьмах страны

В тюрьме городе Тела (Гондурас) между враждующими бандами возникла драка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате инцидента, по меньшей мере, 18 заключенных были убиты и 16 ранены.

Представители власти назвали происшествие худшей из недавних вспышек насилия в тюрьмах страны.

Национальные межведомственные силы безопасности (FUSINA) уже взяли ситуацию в исправительном учреждении под контроль.

Отмечается, что бои в переполненных тюрьмах Гондураса нередки, поскольку уличные банды соперничают за контроль внутри учреждений. Эти банды, известные как марас, сделали Гондурас одной из самых жестоких стран в мире.

Ранее, 17 декабря правительство объявило чрезвычайное положение в пенитенциарной системе, передав контроль над тюрьмами силам безопасности в попытке пресечь волну насилия.

Однако, выступая на условиях анонимности, высокопоставленный военный чиновник заявил агентству, что формально силы безопасности не взяли под контроль тюрьму в северном портовом городе Тела до того, как там началось насилие.

Напомним, в июле в Бразилии в результате столкновений между преступными группировками в юго-западном региональном восстановительном центре Альтамира погибли 57 человек. Заключенные одной группы подожгли камеру, в которой находись участники другой группы. В результате 41 человек умер от удушья и 16 были обезглавлены.

Также РБК-Украина сообщало, что в США семь человек стали жертвами массовой драки в одной из самых опасных тюрем в Южной Каролине, еще 17 заключенных пострадали.

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Новости Украины тюрьмаГондурасбунт
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