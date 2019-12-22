ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під час сутичок у в'язниці Гондурасу загинули 18 людей

Новини » В світі     22.12.2019 - 02:12
Під час сутичок у в'язниці Гондурасу загинули 18 людей
Ілюстративне фото (twitter.comRochexRB27)

Представники влади назвали подію найгіршою з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни

У в'язниці місті Тела (Гондурас) між ворогуючими бандами виникла бійка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті інциденту, щонайменше, 18 ув'язнених були вбиті і 16 поранені.

Представники влади назвали подію найгіршим з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни.

Національні міжвідомчі сили безпеки (FUSINA) вже взяли ситуацію в виправній установі під контроль.

Відзначається, що бої в переповнених тюрмах Гондурасу часті, оскільки вуличні банди змагаються за контроль всередині установ. Ці банди, відомі як марас, зробили Гондурас однією з найжорстокіших країн у світі.

Раніше, 17 грудня уряд оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі, передавши контроль над в'язницями силам безпеки в спробі зупинити хвилю насильства.

Проте, виступаючи на умовах анонімності високопоставлений військовий чиновник заявив агентству, що формально сили безпеки не взяли під контроль в'язницю в північному портовому місті Тела до того, як там почалося насильство.

Нагадаємо, в липні в Бразилії в результаті сутичок між злочинними угрупованнями у південно-західному регіональному відновлювальному центрі Альтаміра загинуло 57 осіб. Ув'язнені однієї групи підпалили камеру, в якій перебувають учасники іншої групи. В результаті 41 людина померла від задухи і 16 були обезголовлені.

Також РБК-Україна повідомляло, що у США семеро людей стали жертвами масової бійки в одній із найбільш небезпечних в'язниць у Південній Кароліні, ще 17 ув'язнених постраждали.

Стали відомі деталі бунту ув'язнених у СІЗО Кропивницького У Бразилії кількість жертв після бійки у в'язниці перевищила 50
Новини України тюрьмаГондурасбунт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся