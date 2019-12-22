Під час сутичок у в'язниці Гондурасу загинули 18 людей

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Представники влади назвали подію найгіршою з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни

У в'язниці місті Тела (Гондурас) між ворогуючими бандами виникла бійка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті інциденту, щонайменше, 18 ув'язнених були вбиті і 16 поранені.

Представники влади назвали подію найгіршим з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни.

Національні міжвідомчі сили безпеки (FUSINA) вже взяли ситуацію в виправній установі під контроль.

Відзначається, що бої в переповнених тюрмах Гондурасу часті, оскільки вуличні банди змагаються за контроль всередині установ. Ці банди, відомі як марас, зробили Гондурас однією з найжорстокіших країн у світі.

INFO - #Honduras : Au moins 18 détenus ont été tués et 16 autres blessés cette nuit dans une #fusillade dans la prison de #Tela au nord-ouest du Honduras. La fusillade a éclaté pour des raisons encore inconnues dans la prison. pic.twitter.com/Yw0why4LqN — FranceNews24 (@FranceNews24) December 21, 2019

Раніше, 17 грудня уряд оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі, передавши контроль над в'язницями силам безпеки в спробі зупинити хвилю насильства.

Проте, виступаючи на умовах анонімності високопоставлений військовий чиновник заявив агентству, що формально сили безпеки не взяли під контроль в'язницю в північному портовому місті Тела до того, як там почалося насильство.

Нагадаємо, в липні в Бразилії в результаті сутичок між злочинними угрупованнями у південно-західному регіональному відновлювальному центрі Альтаміра загинуло 57 осіб. Ув'язнені однієї групи підпалили камеру, в якій перебувають учасники іншої групи. В результаті 41 людина померла від задухи і 16 були обезголовлені.

Також РБК-Україна повідомляло, що у США семеро людей стали жертвами масової бійки в одній із найбільш небезпечних в'язниць у Південній Кароліні, ще 17 ув'язнених постраждали.