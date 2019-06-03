При зіткненнях під Одеським медуніверситетом постраждали 28 людей

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У відділ поліції доставлено 51 людину

В результаті зіткнень під Одеським національним медичним університетом постраждали 28 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Повідомляється, що 26 осіб отримали амбулаторну медичну допомогу. Ще двоє, зокрема дитина, отримали травми середнього ступеня тяжкості і були госпіталізовані в Одеський центр екстреної медицини та медицини катастроф.

У прес-службі поліції області повідомили, що під час конфлікту тілесні ушкодження отримав поліцейський.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Додамо, у відділ поліції доставлено 51 людину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Апеляційний суд скасував фінансові повноваження виконуючого обов'язки ректора Одеського національного медичного університету Юрія Сухіна.