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В столкновениях на акции под ОП пострадали полицейские и Нацгвардейцы

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве на акции "Национального корпуса" под Офисом президента в столкновениях пострадали семь полицейских. Также травмы получили несколько сотрудников Нацгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

"В результате столкновений пострадали семь полицейских и несколько нацгвардейцев", - написал Шевченко в Facebook.

Он уточнил, что участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов. Они спровоцировали столкновения со стражами порядка, кидая в них покрышки и другие предметы.

В ответ полиция и Нацгвардия применили слезоточивый газ.

"Сейчас ситуация спокойная", - добавил представитель МВД.

Фото: семь полицейских пострадали в столкновениях на акции "Нацкопуса" под ОП (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, 7 августа лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

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НацгвардияНацкорпусОфис президента