У сутичках на акції під ОП постраждали поліцейські і нацгвардійці

"В результаті зіткнень постраждали сім поліцейських і кілька нацгвардійців", - написав Шевченко в Facebook.

Він уточнив, що учасники акції протесту на Банковій не підкорилися вимогам правоохоронців пройти огляд на наявність небезпечних предметів. Вони спровокували зіткнення з правоохоронцями, кидаючи в них покришки та інші предмети.

У відповідь поліція і Нацгвардія застосували сльозогінний газ.

"Зараз ситуація спокійна", - додав представник МВС.

Фото: сім поліцейських постраждали в зіткненнях на акції "Нацкопуса" під ОП (facebook.com/mvs.gov.ua)