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У сутичках на акції під ОП постраждали поліцейські і нацгвардійці

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Києві на акції "Національного корпусу" під Офісом президента в сутичках постраждали сім поліцейських. Також травми отримали кілька співробітників Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка.

"В результаті зіткнень постраждали сім поліцейських і кілька нацгвардійців", - написав Шевченко в Facebook.

Він уточнив, що учасники акції протесту на Банковій не підкорилися вимогам правоохоронців пройти огляд на наявність небезпечних предметів. Вони спровокували зіткнення з правоохоронцями, кидаючи в них покришки та інші предмети.

У відповідь поліція і Нацгвардія застосували сльозогінний газ.

"Зараз ситуація спокійна", - додав представник МВС.

Фото: сім поліцейських постраждали в зіткненнях на акції "Нацкопуса" під ОП (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 7 серпня лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав усіх виходити на підтримку затриманих активістів.

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