ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В столкновениях на акции под ОП пострадали полицейские и Нацгвардейцы

Новина українською →
Киев, Суббота 14 августа 2021 15:06
В столкновениях на акции под ОП пострадали полицейские и Нацгвардейцы Фото: семь полицейских пострадали в столкновениях на акции "Нацкопуса" под ОП (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве на акции "Национального корпуса" под Офисом президента в столкновениях пострадали семь полицейских. Также травмы получили несколько сотрудников Нацгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

"В результате столкновений пострадали семь полицейских и несколько нацгвардейцев", - написал Шевченко в Facebook.

Он уточнил, что участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов. Они спровоцировали столкновения со стражами порядка, кидая в них покрышки и другие предметы.

В ответ полиция и Нацгвардия применили слезоточивый газ.

"Сейчас ситуация спокойная", - добавил представитель МВД.

Фото: семь полицейских пострадали в столкновениях на акции "Нацкопуса" под ОП (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, 7 августа лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Нацкорпус Офис президента
NEWS
Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен