Столкновения в центре Киева: полиция задержала трех иностранцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция задержала трех граждан Беларуси

Национальная полиция задержала трех иностранных граждан в результате столкновений в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Сообщается, что задержанными иностранцами являются граждане Республики Беларусь. По факту столкновений полиция открыла производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, 20 декабря в Киеве на Крещатике произошли столкновения с участием правоохранителей и неизвестных лиц. Как отметили в полиции, к правоохранителям подошла группа агрессивно настроенных лиц, которые нецензурно выражались, возник конфликт, в ходе которого молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. В результате столкновений пострадали четверо полицейских, восемь человек были задержаны.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция Киева продолжает нести службу в усиленном режиме из-за продолжающихся протестных акций. В частности, к охране публичного порядка в центре столицы привлечены сотрудники полиции диалога, спасатели, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники.