Зіткнення в центрі Києва: поліція затримала трьох іноземців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція затримала трьох громадян Білорусі

Національна поліція затримала трьох іноземних громадян в результаті зіткнень в центрі Києва. Про це повідомили в прес-службі Нацполиции Києва.

Повідомляється, що затриманими є іноземцями громадяни Республіки Білорусь. За фактом зіткнень поліція відкрила провадження за ч. ст 2. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, 20 грудня в Києві на Хрещатику відбулися зіткнення з участю правоохоронців та невідомих осіб. Як зазначили в поліції, до правоохоронців підійшла група агресивно налаштованих осіб, які нецензурно висловлювалися, виник конфлікт, в ході якого молоді люди застосували сльозогінний газ і влаштували бійку. В результаті зіткнень постраждали четверо поліцейських, вісім чоловік були затримані.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція Києва продовжує нести службу в посиленому режимі з-за триваючих протестних акцій. Зокрема, до охорони публічного порядку в центрі столиці залучені співробітники поліції діалогу, рятувальники, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи і вибухотехніки.