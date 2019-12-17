Столкновения под Радой: следователи готовят подозрения трем активистам

Из-за столкновений возле Верховной рады Украины следователи готовят подозрении трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

В результате стычек пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник протестной акции попал булыжником в голову).

"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос – делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. В частности полицейские изучают видеозаписи столкновения для установления всех правонарушителей. В настоящее время следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам события.

17 декабря в центре Киева в правительственном квартале проходили акции протеста, в частности, против закона об открытии рынка земли. Активисты пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, после чего начались столкновения с полицией.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, в столкновениях под Верховной радой принимали участие до 500 человек. Правоохранители задержали 26 человек, однако впоследствии их отпустили.