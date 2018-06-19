Ситуация под Радой: полиция задержала одного участника столкновений

Полиция уточняет данные о пострадавших в столкновениях под Радой

В ходе столкновений под Верховной радой Украины в Киеве полиция задержала одного из участников митинга. Об этом РБК-Украина сообщила спикер управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

"По пострадавшим информация уточняется... По задержанным - в отделение был доставлен один человек", - сказала Блищик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве под Верховной радой на митинге с участием ветеранов Афганской войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской и шахтеров начались столкновения с правоохранителями. В ходе акции протестующие прорвали полицейский кордон, после чего полиция применила слезоточивый газ.

Отметим, сегодня под парламентом около 2 тыс. ветеранов-афганцев, ликвидаторов и шахтеров требуют отменить монетизацию льгот на проезд, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, а также выделить средства на развитие угольной отрасли.