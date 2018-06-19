Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ситуація під Радою: поліція затримала одного учасника зіткнень

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 12:31
Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)
Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

Поліція уточнює дані про постраждалих у зіткненнях під Радою

В ході зіткнень під Верховною радою України у Києві поліція затримала одного з учасників мітингу. Про це РБК-Україна повідомила речник управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.

"Щодо потерпілих інформація уточнюється... щодо затриманих - до відділення був доставлений один чоловік", - сказала Блищик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві під Верховною радою на мітингу за участю ветеранів Афганської війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській і шахтарів почалися сутички з правоохоронцями. В ході акції протестувальники прорвали поліцейський кордон, після чого поліція застосувала сльозогінний газ.

Зазначимо, сьогодні під парламентом близько 2 тис. ветеранів-афганців, ліквідаторів і шахтарів вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, а також виділити кошти на розвиток вугільної галузі.

Мітинг під Радою: з'явилося відео зіткнень
Теги публікації: Верховна Рада, столкновение, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся