Ситуація під Радою: поліція затримала одного учасника зіткнень

Поліція уточнює дані про постраждалих у зіткненнях під Радою

В ході зіткнень під Верховною радою України у Києві поліція затримала одного з учасників мітингу. Про це РБК-Україна повідомила речник управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.

"Щодо потерпілих інформація уточнюється... щодо затриманих - до відділення був доставлений один чоловік", - сказала Блищик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві під Верховною радою на мітингу за участю ветеранів Афганської війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській і шахтарів почалися сутички з правоохоронцями. В ході акції протестувальники прорвали поліцейський кордон, після чого поліція застосувала сльозогінний газ.

Зазначимо, сьогодні під парламентом близько 2 тис. ветеранів-афганців, ліквідаторів і шахтарів вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, а також виділити кошти на розвиток вугільної галузі.