Мітинг під Радою: в урядовий квартал стягнули 500 правоохоронців

Внаслідок сутичок від Радою постраждали кілька правоохоронців

Під час мітингу під Верховною радою у Києві у вівторок, 19 червня, посилено заходи безпеки в урядовому кварталі. За порядком стежать близько 500 правоохоронців, передає поліція Києва.

"Учасники акцій влаштували сутичку під стінами Верховної Ради України. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України заступили на охорону правопорядку під час мітингу. Уточнюється, що заявки про проведення акцій протесту завчасно були подані до Київської міської державної адміністрації.

Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

"За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з'явилося відео зіткнень в Києві під Верховною радою на мітингу за участю афганців, чорнобильців та шахтарів.