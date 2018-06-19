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Інтерв'ю

Мітинг під Радою: в урядовий квартал стягнули 500 правоохоронців

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 12:46
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна/Віталій Носач)

Внаслідок сутичок від Радою постраждали кілька правоохоронців

Під час мітингу під Верховною радою у Києві у вівторок, 19 червня, посилено заходи безпеки в урядовому кварталі.  За порядком стежать близько 500 правоохоронців, передає поліція Києва.

"Учасники акцій влаштували сутичку під стінами Верховної Ради України. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України заступили на охорону правопорядку під час мітингу. Уточнюється, що заявки про проведення акцій протесту завчасно були подані до Київської міської державної адміністрації.

Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

"За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з'явилося відео зіткнень в Києві під Верховною радою на мітингу за участю афганців, чорнобильців та шахтарів.

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Теги публікації: Верховна Рада, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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