Столкновения с полицией в Греции: полиция задержала 118 протестующих

Фото: столкновения в Греции (GettyImages)

Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водомет

В пятницу, 7 декабря, в Афинах и Солониках полицейские задержали более 100 человек из-за беспорядков, произошедших во время акции, посвященной летию убийства полицейским 15-летнего подростка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Сообщается, что протестующие в Афинах возводили горящие баррикады и бросали в сторону правоохранителей камни и коктейли Молотова. В ответ полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водомет.

По данным полиции, только в греческой столице во время столкновений, которые начались еще в четверг после обеда, было задержано 66 человек, 13 из них были арестованы. В Салониках были задержаны 52 человека, 15 - арестовали.

Ранее сообщалось, что столкновения произошли после мирного шествия около 1700 человек через центральные улицы Афин. Греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников. Также была закрыта главная станция метро на центральной площади Синтагма.

Напомним, в городе Салоники (Греция) полиция разогнала протестующих антиправительственных митингов с помощью газа.