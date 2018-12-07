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У центрі Афін сталися зіткнення, троє поранених

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 04:29
У центрі Афін сталися зіткнення, троє поранених
Фото: поліція Греції (astynomia.gr)

Всього в акції взяли участь близько 1700 осіб

У центрі Афін (Греція) після мирної акції, присвяченої річниці вбивства поліцейським 15-річного підлітка, відбулися зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Протестувальники в Афінах створили величезну палаючу барикаду і закидали ОМОН коктейлями Молотова, феєрверками і камінням. Також протестувальники підпалили машину. Поліція відповіла сльозогінним газом та водяною гарматою", - йдеться в повідомленні.

З повідомлення поліції стало відомо, що в Афінах було затримано 35 осіб, а троє отримали поранення, зокрема двоє поліцейських.

Так, зіткнення відбулися після мирної ходи близько 1700 осіб через центральні вулиці Афін. Грецька поліція привернула до заходів з посилення безпеки в центрі Афін більше 2500 співробітників. Також була закрита головна станція метро на центральній площі Синтагма.

Зазначимо, мирна акція була присвячена 10-річчю вбивства поліцейським 15-річного підлітка Алексіса Грігоропулоса в районі Екзархія в 2008 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Салоніки (Греція) поліція розігнала протестуючих антиурядових мітингів за допомогою газу.

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