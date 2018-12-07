Сутички з поліцією в Греції: поліція затримала 118 протестувальників

Фото: сутички у Греції (GettyImages)

Поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водомет

У п'ятницю, 7 грудня, у Афінах та Солоніках поліцейські затримали більше 100 людей через сутички, що сталися під час вшанування пам'яті підлітка, якого 10 років тому застрелила поліція. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Повідомляється, що протестувальники у Афінах зводили палаючі барикади та кидали в бік правоохоронців каміння та коктейлі Молотова. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водомет.

За даним поліції, тільки в грецькій столиці під час сутичок, які розпочалися ще у четвер після обіду, було затримано 66 осіб, 13 з них було заарештовано. У Салоніках було затримано 52 людини, 15 - заарештували.

Раніше повідомлялось, що зіткнення відбулися після мирної ходи близько 1700 осіб через центральні вулиці Афін. Грецька поліція привернула до заходів з посилення безпеки в центрі Афін більше 2500 співробітників. Також була закрита головна станція метро на центральній площі Синтагма.

Нагадаємо, в місті Салоніки (Греція) поліція розігнала протестуючих антиурядових мітингів за допомогою газу.