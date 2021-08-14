Столкновения под ОП: полиция возбудила уголовное дело

В Киеве на акции под Офисом президента во время столкновения с митингующими пострадали восемь правоохранителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.
"По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции возбуждено уголовное производство. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности по закону", - написал глава МВД в Facebook.
Министр напомнил, что Конституция Украины гарантирует право на мирный протест. Однако участники акции отказались проходить проверку на наличие оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов. Вместо этого они попытались прорвать полицейский кордон. В результате стычки травмы получили 8 правоохранителей.