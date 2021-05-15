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Зіткнення з ізраїльськими військами на Західному березі: загинули 26 палестинців

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Ізраїль, Субота 15 травня 2021 04:53
Зіткнення з ізраїльськими військами на Західному березі: загинули 26 палестинців Фото: зіткнення Ізраїлю і Палестини тривають (twitter \ yaseenizeddee)
Автор: Наталья Скороход

У п'ятницю в ході боїв в Єрусалимі, Газі і на Західному березі було вбито 26 палестинців. Ізраїльські війська застосовували бойові патрони, розганяючи протести.

Про це повідомляє Sky News.

За словами палестинських офіційних осіб, більшість поранених було розстріляно бойовими патронами, коли нова хвиля насильства захлеснула Західний берег.

Кілька протестувальників були вбиті ізраїльською армією після того, як закидали солдатів камінням. При цьому один чоловік був застрелений за те, що протаранив своєю машиною військовий пост, а потім спробував завдати удару солдату з допомогою ножа.

Ще один чоловік був убитий пострілом в голову в місті Ер-Ріхія на Західному березі.

Зазначимо, що масові протести палестинців охопили Західний берег - міста Рамаллі, Наблус та інші. Там сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі. Ізраїльські сили використовували сльозогінний газ, гумові кулі і вогонь, а палестинці кидали бомби із запальною сумішшю і камені.

Нагадаємо, у Секторі Гази з початку конфлікту загинули понад 120 осіб, і близько тисячі були поранені.

Раніше повідомлялося, що на півдні Ізраїлю звучать сирени, що попереджають про атаку. У ХАМАС заявили, що це відповідь на вбивства палестинців на Західному березі.

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