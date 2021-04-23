Десятки раненых и арестованных. В Иерусалиме произошли межэтнические столкновения
В результате столкновений в Иерусалиме в ночь на 23 апреля пострадали более сотни палестинцев и десятки полицейских. Конфликт произошел между крайне правыми израильтянами и палестинцами.
Об этом пишет The Times of Israel.
Сообщается, что ожесточенные столкновения произошли возле Дамасских ворот Старого города Иерусалима, когда на улицы вышли около 300 крайне правых израильских активистов и сотни палестинцев. Израильтяне скандировали "Смерть арабам", полиции пришлось применить водометы и светошумовые гранаты, чтобы разнять конфликтующие группы.
Фото: столкновения в Иерусалиме (twitter com budier reeham)
Также сообщается, что палестинцы забрасывали полицию камнями. По данным Красного Полумесяца, по меньшей мере 105 палестинцев были ранены, в том числе 22 госпитализированы. Полиция сообщила, что в ходе столкновений пострадали около 20 офицеров.
Также сообщается, что более 50 человек были арестованы за бросание камней, запуск фейерверков, нападение на полицейских и другое насилие во время беспорядков.
בשער שכם פלסטינים מיידים אבנים וחפצים על שוטרים, ולא רחוק משם מאות בני נוער וצעירים יהודים שצועקים בין היתר "מוות לערבים ו"עוד כהנא חי". רצו להגיע לרחבה, אבל המשטרה חוצצת pic.twitter.com/ZFUnn7GwTE— Maya Horodniceanu (@mayahorodnicean) April 22, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал вакцинацию палестинцев от COVID.
Также сообщалось, что Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге и не признает его юрисдикцию для начала расследования ситуации в Палестине.