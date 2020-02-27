Столкновения в Харькове: задержаны более 50 человек, полиция открыла дело

Полиция задержала 53 человека по факту столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Сообщается, что по данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

"В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Продолжается осмотр места происшествия и установления лиц, причастных к противоправным действиям. Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили", - сообщили в полиции.

Фото: столкновения в Харькове на рынке "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

Напомним, 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Также по словам очевидцев, на месте столкновений были слышны выстрелы.

В ходе столкновений пострадали пять человек. По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта, три человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Двое с ожогами были госпитализированы.