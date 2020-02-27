Зіткнення в Харкові: затримано більше 50 осіб, поліція відкрила справу

Фото: зіткнення у Харкові на ринку "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

Відкрито справу за статтею про масові заворушення

Поліція затримала 53 людини за фактом зіткнень на ринку "Барабашово" в Харкові. Про це повідомляє прес-служба поліції у Харківській області.

Повідомляється, що за даним фактом правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

"У відділ поліції доставлено 53 людини, яких зараз опитують слідчі. За попередніми даними, від сльозогінного газу постраждали п'ять громадян і керівник територіального підрозділу поліції. Триває огляд місця події та встановлення осіб, причетних до протиправних дій. Вилучені речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження. Фахівці вибухотехнічного управління ніяких вибухонебезпечних предметів не виявили", - повідомили в поліції.

Фото: зіткнення у Харкові на ринку "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 27 лютого на ринку "Барабашово" в Харкові відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру. Невідомі застосували піротехніку і сльозогінний газ. Також за словами очевидців, на місці зіткнень були чутні постріли.

В ході зіткнень постраждали п'ять чоловік. За словами директора Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта, три людини отримали легкі травми і відмовилися від госпіталізації. Двоє з опіками були госпіталізовані.