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Столкновения в Харькове: 56 участникам сообщили о подозрении

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 22:17
Столкновения в Харькове: 56 участникам сообщили о подозрении
Фото: столкновения в Харькове на рынке "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

В суд внесено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения

Прокуратура в Харьковской области сообщила о подозрении 56 участникам столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Как отметили правоохранители, всем сообщено подозрение в организации массовых беспорядков.

"Всем указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), в Киевский районный суд внесено ходатайство об избрании указанным лицам мер", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также на данный момент правоохранители устанавливают всех участников с обеих сторон, которые принимали активное участие в массовых беспорядках.

Напомним, 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Также по словам очевидцев, на месте столкновений были слышны выстрелы.

В ходе столкновений пострадали пять человек. По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта, три человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Двое с ожогами были госпитализированы.

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