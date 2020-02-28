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Зіткнення в Харкові: 56 учасникам повідомили про підозру

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 22:17
Зіткнення в Харкові: 56 учасникам повідомили про підозру
Фото: зіткнення у Харкові на ринку "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

До суду внесено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру 56 учасникам зіткнень на ринку "Барабашово" в Харкові. Про це повідомили в прес-службі місцевої прокуратури.

Як зазначили правоохоронці, всім повідомлено про підозру в організації масових заворушень.

"Всім зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення), в Київський районний суд внесено клопотання про обрання зазначеним особам заходів", - повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Також на даний момент правоохоронці встановлюють всіх учасників з обох сторін, які брали активну участь у масових заворушеннях.

Нагадаємо, 27 лютого на ринку "Барабашово" в Харкові відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру. Невідомі застосували піротехніку і сльозогінний газ. Також за словами очевидців, на місці зіткнень були чутні постріли.

В ході зіткнень постраждали п'ять чоловік. За словами директора Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта, три людини отримали легкі травми і відмовилися від госпіталізації. Двоє з опіками були госпіталізовані.

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