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Столкновения под домом Порошенко: пятый президент обратился к власти

Автор: Артем Горовенко

Пятый президент, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, которые собрались возле его дома, пригрозил властям ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.

По его словам, в его дом прибыли "русскоязычные титушки, которые за деньги готовы продать Украину". Между сторонниками и противниками Порошенко произошли столкновения.

"Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому состояться. Вы все большие молодцы!" - написал Порошенко.

Как известно, в Козине Киевской области десятки молодых людей начали прорываться в дом Петра Порошенко. Между ними и сторонниками Порошенко произошли столкновения, видео и фото которых выложили в сеть депутаты "ЕС".

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Петр Порошенко