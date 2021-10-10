Столкновения под домом Порошенко: пятый президент обратился к власти

Пятый президент, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, которые собрались возле его дома, пригрозил властям ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.
По его словам, в его дом прибыли "русскоязычные титушки, которые за деньги готовы продать Украину". Между сторонниками и противниками Порошенко произошли столкновения.
"Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому состояться. Вы все большие молодцы!" - написал Порошенко.
Как известно, в Козине Киевской области десятки молодых людей начали прорываться в дом Петра Порошенко. Между ними и сторонниками Порошенко произошли столкновения, видео и фото которых выложили в сеть депутаты "ЕС".