Сутички під будинком Порошенка: п’ятий президент звернувся до влади

П'ятий президент, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив владі відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Порошенка у Facebook .

За його словами, під його помешкання прибули "російськомовні тітушки, що за гроші готові продати Україну". Між прихильниками й противниками Порошенка сталися сутички.

"Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відвернути увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, які не дали цьому відбутися. Ви усі великі молодці!" - написав Порошенко.