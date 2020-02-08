После столкновений в Казахстане к медикам обратились почти 130 человек

На юге Казахстана вследствие стычек и массовой драки за медицинской помощью обратились 127 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Сообщается, что для ликвидации последствий столкновений в Жамбылской области в регион прибыла правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Бердибеком Сапарбаевым.

"В медучреждения госпитализированы 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. 5 пациентов переведены по линии санитарной авиации в город Алматы и 1 пациент в больницу г. Тараз. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Всего за медицинской помощью обратились 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля в ряде населенных пунктов Жамбылской области в Казахстане произошли массовые столкновения и групповая драка. В результате погибли восемь человек, еще сорок - получили ранения. Полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья.

По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, причиной столкновений и групповой драки на юге страны стал бытовой конфликт.