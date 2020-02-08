Після зіткнень у Казахстані до медиків звернулися майже 130 осіб

На півдні Казахстану внаслідок сутичок і масової бійки за медичною допомогою звернулося 127 осіб. Про це повідомили в прес-службі уряду Казахстану.

Повідомляється, що для ліквідації наслідків зіткнень в Жамбилськой області у регіон прибула урядова комісія на чолі із заступником прем'єр-міністра Казахстану Бердібеком Сапарбаевым.

"До медзакладу госпіталізовано 12 осіб, 20 осіб перебувають під наглядом і готуються до виписки. 5 пацієнтів переведені по лінії санітарної авіації в місто Алмати і 1 пацієнт у лікарні р. Тараз. Усім надається необхідна медична допомога в повному обсязі. Всього за медичною допомогою звернулося 127 осіб, з них після огляду 84 людини відпущені додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого в ряді населених пунктів Жамбилськой області в Казахстані відбулися масові зіткнення і групова бійка. В результаті загинули вісім людей, ще сорок отримали поранення. Поліція затримала 47 осіб і конфіскувала два мисливських рушниці.

За словами міністра інформації і суспільного розвитку Казахстану Даурена Абаєва, причиною зіткнень і групової бійки на півдні країни став побутовий конфлікт.