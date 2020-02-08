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В результате столкновений в Казахстане погибли почти 10 человек

Новости » Происшествия     08.02.2020 - 09:41
В результате столкновений в Казахстане погибли почти 10 человек
Иллюстративное фото (unikal.org)

Полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья

В результате столкновений и групповой драки в Казахстане, которые произошли ночью 8 февраля, погибли восемь человек, еще сорок - получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, около 70 человек были вовлечены в первую драку на окраине села Масанчи, недалеко от казахстанско-кыргызской границы. После чего еще 300 человек прибыли из близлежащих деревень.

Толпа столкнулась с полицией, при этом выстрелив в двух офицеров, а также подожгла десятки зданий и автомобилей.

По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья.

Напомним, в Казахстане в ряде населенных пунктов Жамбылской области произошли столкновения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого инцидента.

Ранее в Иране правоохранители задержали несколько десятков участников акций протеста из-за причастности иранских военных к катастрофе украинского самолета над Тегераном. Силовики применяли против демонстрантов дубинки, электрошокеры, также были слышны звуки выстрелов.

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