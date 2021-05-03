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При столкновении катера и баржи в Бангладеш погибли 28 человек

Автор: Даша Харченко

В Бангладеш на реке Падма в городе Шибчар столкнулись катер и баржа. В результате инцидента погибли не менее 28 человек.

Об этом сообщает газета Kaler Kantho.

После столкновения с судном, груженным песком, катер перевернулся.

Из воды извлекли тела 28 погибших, в том числе троих детей и женщины. Пять человек удалось спасти.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, в начале апреля не менее 5 человек погибли в центральной части Бангладеш после столкновения парома с грузовым судном. На борту которого находились более 50 человек.

В марте у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли.

В январе у побережья Турции затонуло судно, на его борту было 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.

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