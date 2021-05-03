При зіткненні катера і баржі в Бангладеш загинули 28 людей

У Бангладеш на річці Падма в місті Шибчар зіткнулися катер і баржа. В результаті інциденту загинули не менше 28 осіб.
Після зіткнення з судном, завантаженим піском, катер перекинувся.
З води витягли тіла 28 загиблих, у тому числі трьох дітей і жінки. П'ятеро людей вдалося врятувати.
Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, на початку квітня не менше 5 людей загинули у центральній частині Бангладеш після зіткнення порома з вантажним судном. На борту якого перебували понад 50 осіб.
У березні біля берегів Румунії затонув Російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердило загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували.
В січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три людини.